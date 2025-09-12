Sin obras para Durango, presupuesto federal para 2026: CCE

En el proyecto presupuestal para el 2026, no se contemplan obras de infraestructura para Durango, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl Montelongo, quien también informó que de nuevo se pospuso el fallo de la licitación para la presa Tunal II.

Al referirse al paquete económico que envió la Presidenta de la República al Congreso de la Unión, el empresario indicó que se observa que el tema de la infraestructura sigue sin ser prioridad para el gobierno federal, salvo tres o cuatro proyectos que ya se conocen.

“No se apuesta al mantenimiento carretero, a construir carreteras nuevas, a proyectos de infraestructura que los estados requieren y que seguimos esperando”, dijo, al indicar que para Durango no se ve mucho en el proyecto presupuestal.

Añadió que no hay proyectos y el presupuesto que se asigna para el estado en el 2026, es similar al que se recibió durante este año, que resultó insuficiente para trabajar en los temas que se requieren.

Por lo que se refiere a la licitación para la construcción de la presa Tunal II, recordó que el fallo se había fechado para el 9 de este mes, pero se volvió a posponer para este viernes 12, por lo cual se espera que ya se tenga una empresa ganadora en esta obra, “ojalá fuera local y con participación duranguense”, puntualizó.