Aumentó canasta alimentaria en agosto

Ronda los 1,850 pesos en la zona rural y 2,452 pesos en la ciudad

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización de las Líneas de Pobreza (LP), según ámbito rural y urbano, correspondiente a agosto de 2025, para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria.

Hace un año una persona en el país necesitaba 1 mil 791 pesos para adquirir su canasta alimentaria en el área rural y 2 mil 349 pesos para comprarla en una zona urbana; en agosto de 2025 necesitó 1 mil 850.73 pesos en la zona rural y 2 mil 452.05 pesos en el ámbito urbano.

La inflación general anual de agosto de 2025 fue de 3.6 %, lo que representó una disminución de 1.4 puntos porcentuales respecto a agosto de 2024 (5.0 %). Esta inflación se asemeja a la de agosto de 2019, que fue de 3.2 por ciento.

En agosto de 2025, los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), referentes a la canasta alimentaria, fueron de 2.8 % en el ámbito rural y de 4.1 % en el urbano. El cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual (3.6 %), mientras que, en el caso del urbano, la superó.

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res, fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria. Ambos presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. Con un aumento de 7.6 y 18.2 por ciento anual en el ámbito rural; mientras que en el urbano 7.6 y 18.2 por ciento, en ese orden.

La molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria, 16.3 por ciento en el rural y rondando en los 151 pesos el kilo. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca, la cual tuvo un aumento anual de 8.6 por ciento y un costo de 25.57 pesos.

Por su parte, la canasta alimentaria más la no alimentaria, que incluye bienes y servicios, reportó un alza de 2.9 por ciento anual en el ámbito rural y 3.4 por ciento en el urbano. El incremento en ambos ámbitos fue menor a la inflación general anual de 3.6 por ciento en agosto de 2025. La variación de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) respecto al mismo mes del año anterior disminuyó 2.1 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.8 en el urbano (5 y 5.3 por ciento respectivamente).

Respecto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales (6 por ciento anual arriba) y de educación, cultura y recreación (5.2 por ciento anual) por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación (5.4 por ciento anual), así como los de cuidados personales (6.3 por ciento anual en agosto).

Por lo que para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte y otros servicios en el medio urbano, una familia requiere casi 5 mil pesos al mes sólo para cubrir las necesidades mínimas de vida, mientras que en el ámbito rural el monto ronda los 3 mil 400 pesos.