Gerardo Villarreal cierra filas contra la extorsión

El diputado federal Gerardo Villarreal participó activamente en la aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión, un delito que lastima directamente a familias y negocios en Durango y en todo México.

Desde la tribuna, Villarreal respaldó y promovió esta reforma histórica, que permitirá la creación de una ley nacional para unificar el tipo penal de extorsión, sus agravantes y sanciones. Asimismo, fortalecerá la prevención, la investigación y la atención a víctimas, ofendidos y testigos en los tres órdenes de gobierno.

“La extorsión no puede seguir siendo un obstáculo para el desarrollo ni para la tranquilidad de nuestra gente. Con esta reforma cerramos espacios a la impunidad y damos un paso firme para proteger a quienes con esfuerzo y dignidad trabajan día a día”, afirmó el legislador.

Tan solo en 2023, 1.3 millones de establecimientos en México fueron víctimas de algún delito, y la extorsión encabezó la lista con una tasa de 1,562 casos por cada 10 mil unidades económicas. El impacto económico ascendió a 124.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.51% del PIB.

“En Durango no aceptaremos la extorsión de nadie. Siempre estaré del lado de las y los ciudadanos que sacan adelante a cada municipio y a nuestro estado”, concluyó Villarreal.