Le dio la pálida por mezclar alcohol y drogas

Durango, Dgo.

En medio de su desempleo, un hombre que dijo vivir en un hotel del centro de la ciudad consiguió el recurso necesario para comprar droga y alcohol y terminó con malestares que casi lo dejan inconsciente en la vía pública.

Por fortuna, su condición mejoró con el paso de los minutos, a grado tal que no hubo necesidad de hospitalización, pero sí de arresto en una celda municipal.

El involucrado es Jorge Leonardo, quien dijo tener domicilio temporal en un alojamiento ubicado en la avenida 5 de Febrero, pero que fue encontrado en un jardín del bulevar Dolores del Río.

Fue el viernes por la noche cuando transeúntes, al ver que el varón se encontraba en malas condiciones, solicitaron la presencia de las autoridades y poco después llegó una patrulla de la Policía Municipal a verificar.

El varón reconoció a los agentes no solo que había bebido alcohol, sino que lo mezcló con metanfetamina, lo que le hizo sentirse muy mal, por lo que se recostó junto a un árbol.

Sin embargo, después de unos minutos se dio su recuperación y no hubo necesidad de traslado a centro médico; los oficiales, dado que cometió faltas a la normativa, lo arrestaron y entregaron al Juez Cívico.