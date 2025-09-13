Llegó a su casa y encontró a una familia desconocida viviendo en ella

Durango, Dgo.

Un hombre que es propietario de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas del Guadiana IV, llegó el viernes para revisar, dado que no la habita, y se encontró con la sorpresa de que una familia desconocida estaba viviendo ahí.

El afectado es un hombre identificado como Miguel, quien es empleado de una mina y que, por su trabajo, no le es posible estar pendiente de una casa de su propiedad, ubicada en la calle Deneb del mencionado asentamiento.

Sin embargo, el viernes fue a revisarla y se encontró con la sorpresa de que una familia estaba viviendo sin que alguien le notificara, por lo que solicitó de inmediato la presencia de las autoridades.

Una vez ahí, los policías mediaron el diálogo y la jefa de familia que ocupa la casa explicó que un conocido les ofreció la casa a cambio de cuidarla, pero jamás les explicó que no le pertenecía.

Ante dicha situación, el afectado sostuvo un diálogo en el que acordaron la desocupación de la casa en un tiempo prudente para ambas partes; de lo contrario, se advirtió la posibilidad de una denuncia penal.