Lo asesinaron en un camino de terracería

Tlahualilo, Dgo.

Un hombre adulto murió asesinado en el municipio de Tlahualilo al ser víctima de una aparente ejecución; su cadáver fue localizado en un camino de terracería y tenía heridas de bala.

La víctima fallecida es un hombre de momento no identificado, cuya vestimenta consta de pantalón de mezclilla y cinturón de color negro con la leyenda CAT.

Fueron lugareños quienes reportaron a las autoridades el hallazgo del cadáver en un camino que conduce a la localidad de La Jarita de la mencionada demarcación, por lo que fueron enviadas unidades policiales a revisar.

Al llegar, confirmaron el hallazgo de una persona que tenía dos orificios, uno en el cuello y otro en el abdomen, al parecer causados por proyectiles de arma de fuego.

Además, tenía otra lesión aparentemente post mortem, que le habría causado la fauna carroñera.

Una vez confirmado el asesinato, se asignó el caso a personal del Grupo de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Vicefiscalía de La Laguna, que ya indaga para dar con los presuntos responsables del crimen.