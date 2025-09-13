Obituario 13 de septiembre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En calle Camino a la Loma #416 de colonia San Carlos, se está velando el cuerpo de Sr. Santiago Reyes Alanís, de 40 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. María Teresa Ortiz Pescador, de 80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. Cristina Longoria Ávila, de 39 años, sus honras y sepelio están pendientes

En A se está velando el cuerpo de la Sra. María de Jesús García Romero, de 34 años, sus honras y sepelio están pendientes

En B se está velando el cuerpo del Sr. José Ángel Navarrete, de 55 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

Se despide para su cremación directa la Sra. Mónica Macías Carmona, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Elsa Estrada, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Mónica Yolanda Macías Márquez, de 67 años, sus honras y sepelio están pendientes