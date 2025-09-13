Sujeto se metió a una tienda de ‘la de 5’ para robar ropa de mujer

Durango, Dgo.

Un sujeto de 23 años de edad fue detenido por la policía tras un intento de robo cometido en un local comercial del centro de la ciudad; el individuo llevaba varias prendas de mujer, que le fueron aseguradas al momento del arresto.

La persona detenida es Jesús Alejandro S., quien dijo tener 23 años de edad pero declinó a proporcionar más datos, tales como su ocupación y dirección.

Fue el viernes por la tarde cuando el individuo ingresó a un negocio denominado ‘Novedades Mary’ y comenzó a ocultar entre sus cosas varias prendas de vestir, todas de mujer.

Aunque lo hizo con sigilo, el personal del establecimiento se dio cuenta y, cuando intentó salir, lo abordaron; sin embargo, logró escapar por unos instantes, pero una patrulla pasaba por el lugar y los agentes intervinieron.

Los policías de la unidad municipal 2281 lo abordaron e inspeccionaron, para confirmar que tenía consigo los objetos descritos por la víctima y, al hacerlo, le leyeron sus derechos y lo trasladaron a la Fiscalía del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.