Toma protesta nueva Directiva de Asociación de Licenciados en Administración en ITD

En la emblemática Sala de Directores del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Asociación de Licenciados en Administración del ITD para el periodo 2025-2027.

La presidencia de esta Asociación recaerá en David Geovanni Villa Ortega, quien encabezará los trabajos de este nuevo capítulo estudiantil, impulsando la participación activa y el desarrollo integral de las y los futuros profesionistas en Administración.

La toma de protesta estuvo a cargo del director del ITD, Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, y contó con la presencia de distinguidas autoridades de diversas dependencias y asociaciones, entre ellas Christian Axel Arrieta Solís, presidente del CESA-ITD y de la FETED.

También se dieron cita personal académico, autoridades institucionales y familiares de los estudiantes, quienes respaldaron este significativo momento.

Este acto responde al propósito de la Ley de Profesiones y de la Ley de Educación, que subrayan la importancia de que los profesionistas se encuentren organizados en sus respectivos gremios, fortaleciendo así su desarrollo académico, profesional y social.

La comunidad técnica desea el mayor de los éxitos a esta nueva administración, reafirmando su compromiso con la formación de líderes responsables, con visión ética y social, que contribuyan al crecimiento de la sociedad y que lleven consigo el orgullo de pertenecer a la casa pionera del Tecnológico Nacional de México.