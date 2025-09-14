Advierten por lluvias fuertes a muy fuertes en Durango; prevén actividad de ciclón

DURANGO, DGO.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un pronóstico meteorológico para Durango, alertando sobre la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas. Estas condiciones se deben a la interacción del monzón mexicano con una zona de baja presión que podría generar un desarrollo ciclónico.

Según el informe, para este

domingo 14 de septiembre, se esperan precipitaciones intensas no solo en Durango, sino también en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Adicionalmente, canales de baja presión sobre el noreste y centro del país, en combinación con la entrada de humedad de los océanos, podrían provocar chubascos, lluvias fuertes y posible caída de granizo en la región.

En cuanto a las temperaturas en la capital de Durango, el sábado se registró una máxima de

30.2°C y una mínima de 14.4°C. Respecto a las rachas de viento, el pronóstico extendido a 72 horas indica que serán moderadamente fuertes.

Pronóstico Extendido de Temperaturas

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Lunes 14 a 15 °C 29 a 30 °C Martes 13 a 14 °C 26 a 27 °C Miércoles 13 a 14 °C 25 a 26 °C

Pronóstico de Lluvia siguientes 3 Días

LUNES 15: PRECAUCIÓN Lluvias fuertes a muy fuertes de 20 a 50 mm en la sierra occidental y municipios del centro del estado, lo que puede incluir la cd. capital. Lluvias ligeras de 1 a 5 mm en mpios. de la Región Lagunera.

MARTES 16: PRECAUCIÓN: Lluvias fuertes a muy fuertes de 20 a 50 mm en mpios del centro y norte del estado, lo que puede incluir la cd. capital. Lluvias ligeras a fuertes de 5 a 20 mm en el resto del estado.

MIÉRCOLES 17: PRECAUCIÓN: Lluvias fuertes a muy fuertes de 20 a 50 mm en mpios del norte, y oriente del estado, lo que puede incluir la cd. capital. Lluvias moderadas a fuertes de 5 a 20 mm en el resto del estado. Viento:

Domingo: Rachas máximas moderadas de 20 a 30 km/h

Lunes: Rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 45 km/h

Martes Rachas máximas suaves de 10 a 20 km/h