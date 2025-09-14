Cancelan “Grito” en Sinaloa; solo habrá acto cívico ante ola de violencia

Culiacán, Sinaloa. – El Gobierno del Estado confirmó la cancelación de los espectáculos artísticos y verbenas populares programados para la noche del 15 de septiembre en Sinaloa, debido a la situación de inseguridad que atraviesa la entidad. En su lugar, únicamente se llevará a cabo un acto cívico encabezado por los tres poderes del Estado y representantes de las Fuerzas Armadas.

Se quedan sin escenario los artistas

Para este año, el programa contemplaba la participación de artistas de talla internacional y nacional como Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda, quienes amenizarían la velada en la explanada de Palacio de Gobierno. Con la decisión de suspender los conciertos, se notificó a los intérpretes que el evento no se realizaría, agradeciendo su comprensión.

Inseguridad, la razón principal

El gobernador Rubén Rocha Moya explicó que la determinación obedece a un ejercicio de “responsabilidad” ante los recientes hechos violentos registrados en distintas zonas del estado. En municipios como San Ignacio y sindicaturas de Culiacán —Costa Rica, Aguaruto y Culiacancito— ya se habían cancelado con antelación los festejos patrios por la falta de condiciones de seguridad.

Autoridades locales señalaron que los incidentes recientes, que incluyen enfrentamientos armados y privaciones de la libertad, llevaron a reforzar los operativos preventivos y a suspender cualquier concentración masiva que pudiera poner en riesgo a la población.

Seguridad reforzada

Aunque no habrá espectáculos, se desplegará un operativo especial durante el acto oficial, en el que participarán corporaciones estatales, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El acceso será restringido y con un formato sobrio, enfocado en la ceremonia cívica del Grito de Independencia.

Llamado a celebrar en casa

El gobernador exhortó a la ciudadanía a celebrar las fiestas patrias en familia, con tranquilidad y sin exponerse. “Queremos garantizar la seguridad de los sinaloenses, y esta decisión es por su bienestar”, expresó en un mensaje a medios.