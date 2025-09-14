Dos mujeres detenidas por riña en el centro

DURANGO, DGO.
La Policía Preventiva de la Dirección Municipal de Seguridad Pública detuvo a dos mujeres por participar en una riña en la Zona Centro de la ciudad. Las implicadas fueron identificadas como Leslie Yoselin “N”, de 28 años, y Conny Julieta “N”, de 30 años.
La detención se realizó en la calle Patoni, entre Salvador Nava y Coronado, cuando los agentes sorprendieron a ambas en el momento de la pelea.
Las mujeres fueron trasladadas a la estación Norte para los trámites correspondientes y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE). La autoridad será la encargada de determinar la responsabilidad que les corresponda por el incidente.