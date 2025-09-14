Duranguenses aprovechan “puente” para salir de viaje

Aumentó 80% la venta de paquetes vacacionales este fin de semana

El esquema turístico comercial de Durango se beneficiará con el puente que se anunció por las fiestas patrias de este mes, pues de inicio se incrementaron en un 80 por ciento las ventas por parte de las agencias de viajes, porque muchos duranguenses tomaron unas minivacaciones desde el viernes, además de que llegarán más turistas a la capital, señaló Héctor Zaragoza, empresario del sector turístico.

“Este puente, la verdad es que vino a favorecer mucho el esquema turístico-comercial, repuntan las ventas para el propio turista emisor duranguense un 80%, las agencias de viajes reportaron este aumento”, dijo el empresario, al indicar que esta decisión que se tomó le permitió al duranguense tomar unas minivacaciones, lo cual favoreció mucho al sector, pues inició el viernes 12, para terminar el miércoles17.

Esto crea una gran expectativa de recepción de turistas, al ampliar esta actividad, pues estas fechas permitirán a los habitantes del puerto de Mazatlán y de estados vecinos visitar Durango, con el Festival del Mariachi, así como la presentación del grupo “Bronco”.

“Tenemos gran expectativa para los comerciantes del Centro Histórico, que se pueda reactivar el tema comercial, del turismo en la zona del Corredor Constitución, lo vemos favorable, porque veníamos de un primer cuatrimestre del año muy complicado”, dijo, al recordar que julio y agosto fueron mejores meses en cuanto a la llegada de turistas, pues los hoteles llegaron a una ocupación del 85 por ciento.

Recordó que la Secretaría de Turismo de Sinaloa señaló que se esperaba una ocupación del 95 por ciento en el puerto de Mazatlán, para indicar que a pesar de que en la entidad vecina se han tenido algunos temas de seguridad, en el caso del puerto y la zona hotelera las condiciones que se presentan son favorables, además de que hay mucha vigilancia incluso por las carreteras.