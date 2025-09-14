Iztapalapa cancela festejos tras tragedia en Puente de la Concordia

Ciudad de México. – La alcaldía de Iztapalapa informó oficialmente la cancelación de la verbena popular y espectáculos previstos para la noche del 15 de septiembre con motivo del Grito de Independencia. La decisión se tomó como muestra de respeto y solidaridad hacia las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en las inmediaciones del Puente de la Concordia, tragedia que dejó múltiples muertos y decenas de heridos.

La alcaldesa Aleida Alavez Ruíz anunció que, en lugar del festejo masivo, se llevará a cabo un acto cívico austero en la explanada de la demarcación. La ceremonia está programada a las 22:00 horas del 15 de septiembre, donde se realizará el tradicional Grito de Independencia sin fuegos pirotécnicos, conciertos ni venta de antojitos.

Por la mañana del mismo día también se llevará a cabo el izamiento de la bandera monumental en coordinación con escoltas y bandas de guerra, en lo que será la única actividad pública de carácter conmemorativo.

Alavez explicó que la cancelación busca guardar luto y respeto hacia las familias afectadas por el siniestro que sacudió a la demarcación, el cual hasta ahora ha dejado al menos 11 personas fallecidas y más de 50 hospitalizados. La funcionaria destacó que Iztapalapa está de luto y que el espíritu de la conmemoración debe centrarse en la unidad y la solidaridad.