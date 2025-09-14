Mecánico murió tras una congestión alcohólica

Durango, Dgo.

Un hombre de oficio mecánico murió durante la madrugada de este domingo por las aparentes consecuencias de una congestión alcohólica.

La persona fallecida es el señor Jorge Heriberto F., de 53 años de edad, que tenía su domicilio en la calle Los Sauces de la colonia El Ciprés.

De acuerdo a una hija de la víctima, son los primeros minutos de este domingo cuando lo acompañó hasta su habitación para que descansara, dado que había habido una cantidad significativa de alcohol.

Sin embargo una vez que esta mañana fue a revisar cómo estaba, lo descubrió inconsciente y al notar que no respiraba llamó al número de emergencias 911.

Poco después llegó personal médico a bordo de una ambulancia, pero ya nada se podía hacer por la víctima que había muerto sobre su cama hacía varias horas.

De los restos de ahora occiso se hizo cargo personal del Servicio Médico Forense, que lo traslado a sus instalaciones para la necropsia de ley.