Motociclista se fracturó una pierna al derrapar en el bulevar Francisco Villa

Durango, Dgo.

Un joven motociclista fue hospitalizado con varias lesiones, entre ellas una fractura en una pierna, sufridas al ser víctima de un derrape a velocidad significativa en el bulevar Francisco Villa.

Se trata de Rafael “N”, quien tiene 19 años de edad y fue internado en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica.

De acuerdo a lo informado por la Dirección Municipal de Protección Civil, el percance ocurrió poco después de las 06:00 horas, poco antes del amanecer, en el cruce de la mencionada vialidad con la avenida Aluminio de Ciudad Industrial.

En ese lugar, el muchacho perdió el control de su motocicleta y terminó en un área verde, golpeando árboles y arbustos que están sobre este.

Testigos solicitaron apoyo médico y personal de la dependencia en mención, que estaban a un par de minutos de distancia, se acercaron y brindaron los primeros auxilios, identificando la fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda y otras contusiones.

Del traslado del paciente se hizo cargo personal de la Cruz Roja Mexicana.