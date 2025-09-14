Sus amigos lo abandonaron inconsciente en el Blue

Durango, Dgo.

Un joven de 18 años de edad fue detenido por agredir físicamente a personal de la Cruz Roja Mexicana que logró reanimarlo tras quedar inconsciente en el interior de un conocido motel; según los testimonios, acudió ahí junto a una pareja, que lo abandonó cuando no lo pudieron despertar.

Se trata de Dilan Gael, quien dijo tener 18 años de edad y vivir en el fraccionamiento San Mateo, en la zona oriente de la capital.

Fue este domingo por la mañana cuando el personal del motel denominado “Blue”, ubicado en la salida a Gómez Palacio, pidió ayuda porque lo encontraron inconsciente y no lograron reanimarlo.

Y es que acudieron a limpiar la habitación pensando que ya no había nadie, pues ya había salido el vehículo en el que arribaron; sin embargo, un hombre y una mujer que habían entrado con él, lo abandonaron.

Personal de la Cruz Roja inició las maniobras para confirmar su condición y, al momento de que lo reanimaron, se tornó agresivo, incluso lanzándoles unos golpes, por lo que policías municipales que acudieron lo esposaron de inmediato.

Dilan, por fortuna, se encuentra bien, con algo de resaca y detenido, pero bien.