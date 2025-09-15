Celebra el 15 de septiembre con hamburguesas Western a $15 pesos

Ciudad de México. – Con motivo de las Fiestas Patrias, la cadena de comida rápida Carl’s Jr. México lanzó una promoción especial para este 15 de septiembre: al comprar cualquier combo, los clientes podrán adquirir una Western Bacon Cheeseburger® por solo 15 pesos.

La dinámica: “¡Quiero mi Western!”

La marca informó que la promoción se hace válida únicamente si el cliente grita en caja la frase “¡QUIERO MI WESTERN!”, convirtiendo la experiencia en parte del ambiente festivo de la celebración de la Independencia de México.

La oferta aplica exclusivamente el 15 de septiembre de 2025 en restaurantes participantes del país, con la aclaración de que no estará disponible en sucursales ubicadas dentro de aeropuertos.

Reglas y restricciones

Solo se podrá obtener una Western Bacon Cheeseburger® por cada combo adquirido. La promoción no aplica en combos infantiles Star Pals®. No es acumulable con otras ofertas, descuentos o promociones.

Una estrategia patriótica

Con esta campaña, Carl’s Jr. busca sumarse al espíritu patrio con una dinámica llamativa que, además de incentivar la venta de combos, genera interacción con los clientes al invitarlos a “dar el Grito” dentro de sus restaurantes.

En redes sociales, usuarios ya comenzaron a compartir su experiencia al gritar la frase en sucursales, lo que ha generado comentarios entre la sorpresa y la celebración por el ingenio de la promoción.