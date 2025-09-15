Dos muertos y un herido grave en ataque cerca de Soriana Centro

Durango, Dgo.

Dos personas sin vida y una más con lesiones graves es el saldo hasta el momento del ataque con arma de fuego ocurrido este lunes 15 de septiembre en el centro de la ciudad.

En el lugar de los hechos, falleció un hombre de unos 35 años de edad cuya identidad no ha sido divulgada.

Mientras que en el hospital del IMSS, mientras recibía atención médica, perdió la vida El señor Roberto C., de 65 años y domicilio en la colonia Luis Echeverría.

Datos extra obtenidos por Contacto Hoy, indican que fueron dos individuos los que llegaron hasta un domicilio cercano al cruce con la calle Aquiles Serdán y dispararon contra las tres personas que estaban dentro.

Una de ellas murió en la escena, mientras que otra más falleció en el centro médico, en tanto que el rsstante es reportado grave, con una lesión en el tórax y otra en el brazo.

Se desconoce, de momento, la identidad y el móvil del doble homicidio.