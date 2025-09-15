El Mundial 2026 y la reestructuración de la Liga MX: 20 equipos para una nueva era competitiva

Este artículo aborda cómo la planificación para el Mundial 2026 se conecta directamente con la propuesta de expansión a 20 equipos de la Liga MX, vinculando la mayor inversión, rivalidades renovadas, el retorno del ascenso y descenso, beneficios económicos concretos y riesgos estructurales presentes. Incluye datos completos, sin resumir ni omitir estadísticas, nombres, cifras o contratos, abordando cada punto de forma clara y detallada.

Se alista la Liga MX con 20 equipos (2025)

Este apartado expone cómo AS México informó sobre la preparación de la Liga MX para crecer a 20 equipos, alineándose con la urgencia de ampliar el espectáculo, atraer nuevas franquicias y conectar con el entorno internacional que rodea el Mundial 2026.

AS México relata que la Liga MX se prepara para incluir 20 equipos, expandiendo desde los 18 actuales. Este incremento permitiría abrir espacio a más franquicias, reavivar rivalidades históricas y elevar el entusiasmo del público. El torneo global, El Mundial 2026, se presenta como una ventana para atraer inversión extranjera, visibilidad internacional y fortalecer la marca del fútbol mexicano desde 2025.

Por qué la Liga MX podría pasar a tener 20 equipos (2025)

Aquí se detallan las razones logísticas, deportivas y simbólicas que impulsa El Imparcial para justificar una estructura de 20 clubes, destacando el cumplimiento de requisitos y el impulso de equipos como Atlante y Leones Negros, elementos clave en esta transición hacia una Liga MX más amplia.

El Imparcial menciona que Atlante y Leones Negros de la UdeG fueron certificados como los únicos clubes de la Liga de Expansión que cumplen los requisitos para aspirar a un lugar en la Liga MX. Esta certificación los posiciona como los principales candidatos a ser parte de la expansión a 20 equipos, anticipando una inyección de competidores con historia y respaldo estructural.

Liga MX analiza ampliar a 20 equipos (2025)

En este segmento, se desarrolla la información de Mediotiempo sobre la venta de franquicias como mecanismo para la expansión, el estancamiento del ascenso y descenso y el impacto estructural de esta decisión sobre la legitimidad deportiva del torneo.

Mediotiempo informa que Liga MX venderá dos franquicias para alcanzar los 20 equipos en la temporada 2026-2027, y explicitamente sostiene que el ascenso y descenso no formarán parte de los planes a futuro en el fútbol mexicano. Así, se consolida la idea de una liga cerrada mediante mecanismos capitalizados, similar a modelos como la MLS.

Expansión como alineamiento internacional (2025)

Aquí se presenta cómo la expansión funciona como una estrategia para alinear la Liga MX con las principales competiciones del mundo que funcionan con 20 equipos. Se aborda cómo esto permitiría una transición más controlada sin recurrir al descenso inmediato, fortaleciendo la competitividad.

Aumentar la Liga MX a 20 equipos permitirá una transición más controlada, cumpliendo con las exigencias internacionales de competitividad. Además, esta medida alinea la liga con modelos como Premier League, LaLiga y Serie A que operan con 20 participantes, garantizando estándares globales en espectáculo y desarrollo.

Desechan el descenso y aumentan a 20 equipos tras el Mundial (2025)

Este espacio expone cómo La Opinión sostiene que el modelo de descenso está descartado, y detalla los clubes Atlante y Leones Negros como objetivos específicos para llenar las plazas tras el Mundial, ligando directamente la expansión con el capital simbólico e histórico.

La Liga MX no planea restaurar el ascenso y descenso en 2026, pero sí aumentará a 20 equipos después del Mundial. Atlante y Leones Negros de la UdeG son los dos equipos perfilados para ser invitados a conformar los 20 competidores, enfatizando su rol protagónico en esta nueva etapa.

Historia de la Liga con 20 equipos (2025)

Este apartado rememora que el formato actual no es novedoso y pone en contexto los precedentes históricos: cuándo fue la última vez que Liga MX operó con 20 equipos, ubicando la actual propuesta en una trayectoria estructural del fútbol mexicano.

La última vez que la Liga MX tuvo 20 equipos fue en el Clausura 2004. Desde entonces se estableció un formato con 18 equipos, salvo un breve interludio en el Apertura 2019 con 19 franquicias. Este dato evidencia precedentes concretos para justificar la expansión actual y plantea un regreso a formatos que ya demostraron impacto.

Apelaciones y suspensión del ascenso (2025)

En este punto se cubre el litigio que protagonizan los clubes de Segunda División ante el TAS, su intención de recuperar el ascenso y descenso, y la decisión que refrenda la suspensión hasta la temporada 2026-2027, dando fondo legal a los debates.

Seis clubes de la Liga de Expansión MX –Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún, Mineros de Zacatecas, Venados y Leones Negros de la UdeG– vieron su apelación rechazada por el TAS, que consideró que la suspensión del ascenso y descenso se mantendrá hasta el fin de la temporada 2025-2026, conforme al acuerdo inicial de 2020. Además, los clubes deberán pagar 279,000 pesos mexicanos en gastos legales, trasladando la reimplementación del sistema hasta la temporada 2026-2027.

Impacto económico y derrama local

Aquí se analiza cómo el aumento de jornadas por la expansión a 20 equipos generará una mayor derrama económica para ciudades y clubes, aumentando consumo, patrocinios y producción local, con un anclaje en el rol de las apuestas deportivas, sin resumir ni omitir datos.

El nuevo formato de 20 equipos significa más partidos, lo que incrementará entradas vendidas, consumo en estadios y publicidad local. Diferentes plataformas de apuestas deportivas consideran que un torneo más largo generará mayor derrama económica, con más jornadas de consumo y entretenimiento. Así, ciudades anfitrionas y clubes podrán beneficiarse financieramente con mayor frecuencia y movimiento económico.

Retorno del ascenso y descenso – justicia deportiva reforzada

En este epígrafe se destaca cómo el eventual regreso del ascenso y descenso restablecería la equidad competitiva y justicia deportiva, potenciando la meritocracia, la presión competitiva y el desarrollo estructural de la participación vertical.

El restablecimiento del ascenso y descenso restituiría un principio clave de justicia deportiva: el mérito en la cancha. Esta dinámica permite que equipos con buen rendimiento asciendan y obliga a los menos competitivos a reflexionar y mejorar. Esta circulación fortalece las ligas, hace más atractiva la base estructural y refuerza la calidad general del fútbol mexicano.

Riesgos: dispersión del talento y cantera débil

Esta sección aborda la amenaza de diluir el talento si no se fortalece la formación juvenil. Un campeonato más amplio requiere reforzar la infraestructura de las fuerzas básicas; de lo contrario, aumentaría la dispersión de calidad y se fragmentaría el desarrollo a largo plazo.

Expandir la liga sin una apuesta paralela por la cantera puede derivar en una dispersión del talento: exceso de jugadores de calidad media, falta de competencia real y dificultad para consolidar proyectos juveniles. Si no se invierte en fuerzas básicas, académicos y entrenadores formativos, el riesgo es que el torneo crezca en cantidad pero pierda en calidad y continuidad.