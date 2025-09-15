Hallaron un hombre sin vida junto a un camino de terracería

Durango, Dgo.

Un hombre adulto fue encontrado muerto en un camino de terracería del municipio de Mezquital; dados los indicios encontrados, todo apunta a un fallecimiento por autolesión.

Aunque los datos de la víctima no fueron obtenidos, se calcula que tenía entre 50 y 60 años de edad al momento de su muerte y que es originario de alguna población de la zona de Taxicaringa.

De acuerdo a los datos obtenidos, fueron personas que circulaban por el camino que une a Santa María Magdalena de Taxicaringa con La Guacamayita, quienes se encontraron con la víctima cerca de la terracería.

Ante ello, avisaron a la autoridad comunal de la región que, a su vez, solicitó presencia policial y asistencia médica en el lugar, que fue enviada de inmediato.

Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales para ese momento y se cree, incluso, que su deceso ocurrió horas antes del hallazgo.

Su deceso fue contabilizado como la muerte 10 por suicidio en septuembre y la 104 de año; cabe recordar que cualquier persona en crisis emocional o de salud mental, fue llamar al 911 para solicitar asistencia especializada.