Murió atropellado por un motociclista

Gómez Palacio, Dgo.

Un adulto mayor murió en el municipio de Gómez Palacio al ser arrollado por un motociclista, que también resultó lesionado; el fuerte percance ocurrió en la vialidad del estado con más defunciones por hechos de tránsito.

La persona fallecida, según los datos obtenidos, tenía aproximadamente 60 años de edad, mientras que el motociclista es un varón de unos 30, cuyos datos no fueron difundidos.

El percance ocurrió en el Periférico Ejército Mexicano, a la altura del puente Hamburgo, en los carriles que van en dirección a Torreón.

Según testigos, la víctima intentaba cruzar la vialidad en una zona sin paso peatonal y el motociclista no alcanzó a verlo a tiempo, por lo que lo impactó de lleno. Ambos terminaron en el suelo de inmediato.

Minutos después llegaron al sitio elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero ya nada se pudo hacer por el sexagenario, mientras que el motociclista fue llevado con varias lesiones a un hospital local.

De las investigaciones posteriores al percance quedó a cargo la Vicefiscalía de La Laguna.