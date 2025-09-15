Pronóstico Meteorológico en Durango para el 15 de septiembre

Durango, Dgo. – La Comisión Nacional del Agua y autoridades locales emitieron el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre, jornada en la que se esperan precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones del estado.

Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 50 milímetros, principalmente en la zona de la Sierra y municipios cercanos a esta, incluyendo la ciudad capital. Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos en zonas urbanas y aumento en caudales de arroyos y ríos.

Región Norte, Los Llanos y Valles del Sureste: se esperan lluvias moderadas a fuertes, con acumulaciones de 5 a 20 mm. Noreste y Oriente del estado: las lluvias serán ligeras, de corta duración, sin acumulados significativos.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones, particularmente en zonas bajas y cercanas a cuerpos de agua, así como evitar circular por vialidades anegadas.