Regala pan a dos jóvenes y segundos después la asaltan

Un video de seguridad muestra cómo, segundos después de que una trabajadora le diera un pan a cada uno, dos hombres saltaron el mostrador, la redujeron y se llevaron toda la recaudación del local en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El hecho, difundido este 15 de septiembre, mostró el video tomado por cámaras del comercio, que ocurrió en el interior de una panadería. La policía ya busca a los responsables.

