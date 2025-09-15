Un occiso y dos lesioandos en ataque armado en el centro de la ciudad

Durango, Dgo.

Un hombre sin vida y dos más con lesiones de bala fue el resultado de una agresión ocurrida este lunes en el centro de la ciudad de Durango, hecho tras el cual el presunto o presuntos agresores se fueron a la fuga.

La víctima fatal, cuya identidad no ha Sido informada, es un hombre joven que sufrió heridas en varias partes del cuerpo.

Los lesionados, que fueron llevados en ambulancia a centros médicos capitalinos, también son varones jóvenes.

Los hechos ocurrieron a eso de las 14:45 horas de este lunes en un inmueble ubicado en la calle Castañeda, cerca del cruce con Aquiles Serdán.

Según testigos, al menos un individuo descendió de un vehículo y le disparó a las personas que se encontraban en el acceso al domicilio, ocasionando la muerte de una de ellas y lesiones graves en dos más.

Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, ya nada se puede hacer por una de ellas, que murió en la escena, mientras que las dos restantes fueron llevadas de emergencia hacia el hospitalizadas.

De las investigaciones se hace cargo personal de la Fiscalía General del Estado, que se espera emita en breve mayor información.