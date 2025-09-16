De Hacienda de Tapias y la Echeverría, los dos ejecutados a balazos en el centro

Durango, Dgo.

Autoridades confirmaron la identidad de una de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido el lunes por la tarde en la calle Castañeda del centro de la ciudad; también se sabe ya la identidad del sobreviviente.

La persona lesionada es Oswaldo Fuentes Quiñones, quien tiene 37 años de edad y vive en el fraccionamiento Hacienda de Tapias; sufrió al menos dos heridas, una en el tórax, por lo que su condición es grave.

Mientras que el hombre que murió en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social es el señor Roberto Cháirez Ríos, de 65 años de edad y domicilio en la colonia Luis Echeverría.

Este último, iba saliendo del inmueble cuando se encontró con los dos agresores que, a quemarropa, le dispararon tanto a él como a las otras dos víctimas.

Del fallecido en el lugar de los hechos por una lesión craneal, aún no se conoce la identidad.

Como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron en un inmueble de la calle Castañeda del centro de la ciudad, cerca de la esquina con Aquiles Serdán.

Hasta ahí llegaron caminando dos individuos que, usando armas cortas, comenzaron a disparar en cuanto tuvieron a las víctimas cerca, sin darles tiempo de reaccionar.

Luego, se fueron corriendo de la escena y su localización no ha sido reportada, pese al intenso operativo que montaron las autoridades policiacas. Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles acerca del móvil del ataque.