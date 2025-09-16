Fallece Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

Estados Unidos. – El mundo del cine está de luto. Robert Redford, actor, director y productor considerado uno de los íconos más influyentes de Hollywood, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años, mientras dormía en su residencia de Sundance, Utah.

La noticia fue confirmada por su agencia de representación, Rogers & Cowan PMK, que pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos de duelo. Hasta ahora, no se ha revelado la causa exacta de su muerte.

Redford deja un legado monumental en la industria cinematográfica. Fue protagonista de cintas clásicas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) y All the President’s Men (1976). Como director, alcanzó la cima al ganar el Óscar a Mejor Dirección por Ordinary People (1980).

Además de su trayectoria en la pantalla, Redford fue un incansable promotor del cine independiente a través del Sundance Film Festival, plataforma que impulsó la carrera de cientos de cineastas alrededor del mundo.

Su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en Hollywood y entre líderes culturales y políticos, quienes lo recordaron como un artista comprometido, un defensor de causas sociales y un hombre que cambió la forma de entender el cine.

“Se fue pacíficamente, mientras dormía, dejando una huella imborrable en el arte y en la vida de quienes lo admiramos”, expresó un comunicado difundido por su publicista.

Con su partida, Hollywood pierde a uno de sus últimos grandes mitos, pero su legado vivirá en cada película, en cada historia y en el espíritu del cine independiente que él ayudó a forjar.