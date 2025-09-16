Maestro pierde la vida tras cantar en festejos patrios en Magdalena de Kino

Magdalena de Kino, Sonora. – Lo que comenzó como una noche de música y celebración en la plaza principal, terminó en tragedia la noche del sábado 13 de septiembre, cuando Luis, maestro y director de secundaria de 61 años, perdió la vida justo después de interpretar la canción “A mi manera”.

De acuerdo con los primeros reportes, la presentación transcurría con normalidad hasta que, al concluir el tema, el maestro se desvaneció frente al público. Los asistentes reaccionaron con asombro y angustia, mientras paramédicos de la Cruz Roja acudían de inmediato para brindarle auxilio.

Pese a los esfuerzos de reanimación, nada se pudo hacer para salvarlo. Minutos más tarde se confirmó su fallecimiento en el mismo lugar, generando una profunda conmoción entre familiares, alumnos y vecinos que presenciaban el espectáculo.

La hermana del profesor relató que padecía de problemas cardiacos, lo que podría haber provocado el desenlace fatal; sin embargo, las autoridades aún no han emitido un dictamen oficial.

El hecho rápidamente se difundió en redes sociales, donde circula un video del momento exacto, que ha sido acompañado de mensajes de consternación y homenajes hacia el maestro, recordado no solo por su trayectoria educativa, sino también por su amor a la música y la cultura.