Empresas locales, sin capacidad para pagar Incremento del 12 % al mínimo: CCE

El aumento al salario mínimo de un 12 % para el próximo año, que anunció el gobierno federal, será un fuerte reto para los empresarios duranguenses, pues a tienen fuertes cargas económicas derivadas de modificaciones laborales, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Durango, Raúl Montelongo Nevárez.

Al referirse al incremento salarial que mencionó en días pasados la Presidenta de la República, el presidente del organismo empresarial mencionado, puntualizó que en estos momentos todavía se trabaja en el cumplimiento de los compromisos del año pasado, por lo que plantear ahora un nuevo aumento salarial, “sería nuevamente volver a las empresas, ahora sí que a rehacer su esquema financiero para cumplir con los compromisos que se vendrán”.

Con respecto a la capacidad de los empresarios para cubrir un incremento en el porcentaje mencionado, Montelongo Nevárez puntualizó que en estos momentos no se tiene, pues aseveró que las condiciones actuales no dan para un aumento en los sueldos.