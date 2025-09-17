FAMEN y CEDDU impulsan la salud universitaria con el primer “Zumbatón”

La Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FAMEN-UJED), en coordinación con el Centro de Desarrollo del Deporte Universitario (CEDDU), lanzará por primera vez el programa “Zumbatón: ¡actividad física para todos!”, iniciativa orientada a promover el bienestar y una vida activa dentro de la comunidad universitaria.

La actividad se realizará cada viernes en el patio cívico de la FAMEN, de 12:00 a 13:00 horas, y estará dirigida por la licenciada en Educación Física Lizzy Campos, quien conducirá dinámicas de activación física al ritmo de la zumba.

La directora de la Facultad, Ma. del Carmen Rojas García, subrayó que este esfuerzo fortalece el compromiso institucional con la salud integral de los estudiantes, al tiempo que reconoció la disposición del director del CEDDU, Sergio Adrián Castañeda Alvarado, para concretar este proyecto conjunto.

En el mismo sentido, el consultorio de nutrición de la FAMEN se amplía con la incorporación de un educador en actividad física, gracias a la colaboración con el CEDDU. Este enfoque permitirá brindar un tratamiento integral al paciente, combinando de manera coordinada la nutrición y el ejercicio.

Con estas acciones, la UJED refuerza su propósito de impulsar hábitos saludables y estrategias preventivas que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad universitaria.