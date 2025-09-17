Lluvias del martes benefician a presas y campos de Durango

DURANGO, DGO.

Las lluvias registradas este martes 16 de septiembre en la entidad han contribuido al almacenamiento de las presas, que en su conjunto alcanzan el 43.5% de su capacidad total. El reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) detalla que las precipitaciones más significativas se registraron en Santa Bárbara (27 mm), Navíos (12.5 mm) y en la Presa Caboraca, en Canatlán (10 mm).