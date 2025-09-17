Lluvias del martes benefician a presas y campos de Durango

Según el informe, el almacenamiento total de las presas de la entidad es de 1,701.359 Mm3, lo que representa el 43.5% de su capacidad total.
El boletín de la CONAGUA también ofrece un resumen de las temperaturas del día martes:
- En la capital de Durango, la temperatura máxima fue de 27.7 °C y la mínima de 15.8 °C.
- Otras estaciones registraron temperaturas máximas de 34 °C en la Presa Francisco Zarco y 32 °C en la Presa San Gabriel.
- Las temperaturas mínimas más bajas se reportaron en la Presa San Gabriel y la Presa Villa Hidalgo, con 9 °C en ambos lugares