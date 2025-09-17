Marcha por la justicia de Jesús Manuel

Durango, Dgo

Hoy a las 5:00 p.m., se llevará a cabo una marcha para exigir justicia y respuestas a las autoridades en el caso de Jesús Manuel Salinas Soriano. La manifestación iniciará en el Hotel Gobernador y terminará en la Plaza Cuarto Centenario.

La marcha, organizada por la familia de Jesús Manuel y la sociedad civil, tiene como objetivo presionar a la Policía Estatal de Durango para que responda a un oficio de información relacionado con el fatal accidente en el que el joven perdió la vida.

La carpeta de investigación, con el número CDI/FGE/R1/DGO/09009/25, detalla que el incidente ocurrió el 1 de julio de 2025 en el cruce del Blvd. Francisco Zarco y el Blvd. de la Juventud, e involucra una camioneta con logos de la Policía Estatal.

Además, los manifestantes exigirán a la Fiscalía que resuelva el caso de una joven que fue asesinada por un disparo en las calles La Luz y Carmen.

Acompaña a la familia y a los ciudadanos para que estos casos no queden impunes.