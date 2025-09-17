Paciente en tratamiento por adicciones murió en un anexo

Durango, Dgo.

Un hombre que recibía tratamiento por adicciones en un anexo de la ciudad de Durango, murió al ser víctima de un infarto fulminante; tras las primeras indagatorias, no se observaron indicios de algún delito que perseguir.

El fallecido es Jorge Luis Muñoz Rivera de 40 años de edad, quien residía desde hace un año en un centro de rehabilitación denominado “Vermont”, ubicado en la calle Mascareñas de la zona centro de Durango.

De acuerdo al informe de las autoridades, el varón estaba ahí cuando, el martes, sufrió la repentina crisis médica, tras la cual se solicitó asistencia médica; esta llegó poco después, pero ya nada se podía hacer por la víctima.

Una vez confirmado el fallecimiento, se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público, que dio fe de la defunción por causas aparentemente naturales.

Según el testimonio recogido por la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis fue encontrado en situación de calle desde el año pasado y no tenía familiares que respondieran por él, por lo que residía en el Centro de Rehabilitación, donde ya se encargaba de varias tareas para ganarse la vida.