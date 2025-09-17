Policías aseguraron a 3 niños que hacían desmanes en el Corredor Constitución

Durango, Dgo.

Tres niños de entre 10 y 13 años de edad fueron asegurados en el corredor Constitución a raíz de una conducta agresiva y desmanes, que fueron denunciados por locatarios de dicha área comercial.

Se trata de infantes de iniciales Y. J,, B. D., y A. R.,, cuyos domicilios se encuentra en la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona norte de la capital.

De acuerdo al informe, los niños llegaron a esa zona el martes por la tarde y comenzaron a realizar actos de molestia diversos, incluyendo algunos desmanes en la vía pública y escandalización dentro de los locales.

Los comerciantes observaron y se dieron cuenta de que no estaban acompañados, por lo que tomaron la decisión de llamar al número de emergencias y solicitar asistencia policial.

Agentes arribaron al lugar y, dado que cometieron faltas administrativas, los aseguraron y trasladaron al área de Trabajo Social de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde se comunicaron con sus padres para las medidas correctivas correspondientes.