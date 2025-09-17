Se encerró en su casa y abrió las llaves del gas

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Policías municipales de Santiago Papasquiaro pusieron a salvo a una mujer de 30 años de edad que fue encontrada en su casa inconsciente tras causarse daños a sí misma de varias formas, incluida la apertura de las llaves de gas doméstico.

Tras el incidente, la fémina fue hospitalizada y es reportada estable, ya bajo resguardo de personal especializado en tratamientos de salud mental.

Según el informe de las autoridades, fue el martes cuando compañeros de trabajo de la víctima le avisaron a una prima que no se había presentado a laboral, por lo que comenzó a llamarle.

Dado que no obtuvo respuesta, fue a buscarla a su casa de la zona centro de Santiago Papasquiaro y vio por una ventana que estaba tirada en el piso, por lo que solicitó apoyo policial.

Agentes municipales arribaron y, al percibir un fuerte olor a gas, rompieron una ventana y extrajeron a la mujer, que fue atendida después por personal de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil.

La fémina fue atendida por intoxicación medicamentosa y con gas licuado de petróleo, además de un par de heridas de arma blanca que ella misma se provocó.