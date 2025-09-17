Vehículo cae en bache en Paloma y Blas Corral; ciudadanos cuestionan si autoridades cubrirán daños

Durango, Dgo.– Un vehículo cayó en un bache de grandes dimensiones localizado en la esquina de Calle Paloma y Blas Corral, lo que generó complicaciones para el conductor y encendió nuevamente la discusión sobre la falta de mantenimiento en la vialidad.

De acuerdo con testigos, el hoyo ocupa buena parte del carril de circulación y representa un riesgo no solo para automovilistas, sino también para motociclistas y ciclistas que diariamente transitan por la zona.

Tras el percance, vecinos y usuarios de la vialidad hicieron un llamado a extremar precauciones y, al mismo tiempo, reiteraron la pregunta que con frecuencia surge en estos casos: ¿responderán las autoridades por los daños materiales que sufren los conductores a causa del mal estado de las calles?

Hasta el momento no se ha informado sobre algún operativo de reparación inmediato en el punto afectado, por lo que la recomendación para quienes circulen en el área es reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar vías alternas.