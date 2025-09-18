Adeuda Gobierno del Estado 22 mdp a proveedores

No hay intención de pagar, ni aunque sea en parcialidades

Por: Martha Medina

La voluntad del Gobierno del Estado para pagar lo que les debe a proveedores no se ve, aunque el adeudo supera los 22 millones de pesos y viene desde el sexenio pasado, señaló el dirigente de Coparmex, Francisco Israel Esparza Martell.

Al referirse a la situación que se presenta en este renglón, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana puntualizó que la falta de pago a proveedores continúa, pues no se ve interés del Gobierno Estatal para sentarse y platicar, de llegar a un buen acuerdo.

“Estamos de acuerdo que quizá sea imposible que nos paguen de contado todo, pero si tienes un plan de pagos estaríamos sujetándonos y bienvenido, aunque sea en parcialidades”, dijo, al señalar que si la deuda es desde hace tiempo, es importante que se empiece a pagar aunque sea poco a poquito, con buen plan de pagos.

Aseveró que los empresarios que forman parte de Coparmex han solicitado desde hace tiempo un acercamiento con la Secretaría de Finanzas del Estado, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta.

Insistió en que el adeudo del Gobierno Estatal con empresarios viene desde el sexenio anterior y un poco de éste, para recordar que en el caso de empresas afiliadas a Coparmex, el adeudo asciende a poco más de 22 millones de pesos, situación que afecta la economía de las empresas que enfrentan eta situación.

Por otra parte, con respecto a los efectos que se tendrán con la construcción de la presa Tunal II, el dirigente empresarial puntualizó que la obra impactará muchos sectores de la economía, lo que beneficiará a la entidad, porque de no darse una acción de esta naturaleza, la economía se encuentra estancada, por lo que destacó la importancia de “cerrar la pinza” para lograr este beneficio para la entidad.