Buró de Crédito borrará deudas de clientes de estos bancos

Apenas leemos las palabras “Buró de Crédito” y nos ponemos a temblar. Asociamos de manera inmediata a lo negativo con esta sociedad de información crediticia que registra nuestro historial y sí, las deudas que tenemos con las instituciones bancarias o bien, también el historial positivo que tenemos si sabemos manejar nuestras finanzas.

Sin embargo, en esta ocasión traemos buenas noticias porque para este año, son diversas deudas las que se borrarán del Buró de Crédito, por lo que si eres cliente de alguno de los bancos que te mencionaremos más adelante, entonces podrás dormir tranquilo de nueva cuenta porque para este 2025, muchas de las deudas se borrarán por completo.

Pon atención, porque deberás cumplir ciertos requerimientos para que tu historial esté sano de nuevo y en caso de que lo consigas, te recomendamos administrarte de una mejor manera para que las deudas que tengas con los bancos o no existan, o sean mucho menores que las que te llevaron a ser registrado en el Buró de Crédito.

Seas del banco que seas en México, léase BBVA, Banamex, Inbursa, Azteca, Banorte, BanRegio, BanBajío, Banjército, y más, tus deudas podrán desaparecer el Buró de Crédito este 2025 si dichas deudas cumplen con estas características:

Si son deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

Si son deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se borran después de dos años.

Si son deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.

Si son deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando sean menores a 400 mil UDIS, que el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

La información la puedes consultar directamente en la página del Buró de Crédito: www.burodecredito.com.mx. No te dejes engañar, pues en la red hay diversas páginas que se hacen pasar por el Buró de Crédito que te prometen borrar tu deuda a cambio de uno o varios pagos, por lo que deberás ser muy cuidadoso a la hora de proporcionar datos.

Recuerda que el portal del Buró de Crédito es el único lugar en donde se te da información sobre tus adeudos.