Continuara lloviendo los siguientes días en Durango

El jueves 18 de septiembre, el monzón mexicano y una vaguada en altura propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Durango, con precipitaciones de 20 a 50 mm en los municipios de las quebradas y el centro del estado. La capital, Durango, también está incluida en la zona de lluvias moderadas a fuertes, con una acumulación de 5 a 20 mm.
En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco por la mañana y cálido al mediodía y tarde, con una temperatura máxima de entre
26 a 27 °C y una mínima de 14 a 15 °C. El viento tendrá rachas máximas moderadas de 20 a 30 km/h en la mayor parte de la entidad.
El pronóstico extendido a tres días indica lo siguiente:
- Viernes 19 de septiembre: Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en la sierra occidental (20 a 50 mm) y moderadas a fuertes en municipios del centro, oriente, sur y sureste, incluyendo la capital (5 a 20 mm). La temperatura máxima será de 28 a 29 °C y la mínima de 15 a 16 °C.
- Sábado 20 de septiembre: Las lluvias serán de moderadas a fuertes en la sierra occidental (5 a 25 mm) y aisladas en el centro, oriente y sureste del estado (0.1 a 5 mm). Las temperaturas oscilarán entre los 28 y 29 °C de máxima y 14 a 15 °C de mínima.
- Domingo 21 de septiembre: Se prevén lluvias ligeras a moderadas en la sierra y el noroeste del estado. La temperatura máxima podría alcanzar los 30 a 31 °C, con una mínima de 14 a 15 °C.
Dato adicional: La temperatura mínima registrada el miércoles 17 de septiembre en Durango capital fue de 15.6 °C y la máxima fue de 27.2 °C.