Entregan pliego petitorio al alcalde de Mezquital

El alcalde se comprometió a revisar el documento y a trabajar con las dependencias correspondientes para dar una respuesta.

Jesús García Gurrola advirtió que no se quedarán esperando y mantendrán una postura vigilante hasta ver avances concretos.

Mezquital, Dgo. “Nuestra lucha es por el bienestar de las familias más necesitadas, y no vamos a descansar hasta que sus demandas sean atendidas”, afirmó Jesús García Gurrola, dirigente municipal del Movimiento Antorchista, luego de que integrantes de la organización se reunieran con el alcalde para entregarle un pliego petitorio con las necesidades urgentes de diversas localidades del municipio.

García Gurrola explicó que el documento presentado busca mejorar servicios básicos, infraestructura y oportunidades para los habitantes del municipio, y criticó la falta de atención histórica que han sufrido las comunidades.

“No es un simple papel; son años de olvido plasmados en peticiones concretas. Agua, drenaje, luz, escuelas dignas y sobre todo el arreglo de las carreteras… eso es lo que merece nuestra gente. Ya basta de promesas sin cumplir”, expresó con firmeza el líder social.

El dirigente municipal reiteró el compromiso del movimiento para seguir presionando pacíficamente hasta lograr respuestas concretas. “Confiamos en que el alcalde revisará el pliego con seriedad, pero no nos quedaremos esperando. Seguiremos insistiendo, en la calle, hasta que se haga justicia”.

Desde su perspectiva, la reunión con el edil es solo el primer paso de una estrategia más amplia de exigencia ciudadana. “No pedimos favores; exigimos derechos. La gente ya se cansó de ser ignorada”, sentenció.

Aunque el gobierno municipal se comprometió a analizar las peticiones y de resolver las aguas potables en los primeros 100 días de gobierno, el dirigente antorchista adelantó que mantendrán una postura vigilante y convocarán a nuevas movilizaciones si no ven avances reales en el corto plazo.