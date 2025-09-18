Iniciarán en próximos días trabajos de la presa Tunal II

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local Durango, informa que luego de concluir el proceso de licitación para la construcción de la presa El Tunal II, en los próximos días se iniciará con los primeros trabajos.

Esta obra es uno de los 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, para cubrir las necesidades de agua de las zonas con más escasez y reducir riesgos de inundaciones.

“La obra tendrá una inversión total de casi 4 mil millones de pesos (mdp), de los cuales 700 mdp se ejercerán en 2025. Nuestro objetivo es poder dotar de mil 500 litros por segundo, de agua de calidad y cantidad adecuada, a más de 300 mil habitantes de la ciudad de Durango”, detalló el director local de la Conagua, Roberto Delgado.

Aseguró que el fallo de la licitación se llevó a cabo bajo un estricto proceso que priorizó el cumplimiento de los requisitos y la experiencia, con total transparencia e imparcialidad, dando como ganador a la empresa ICA Constructora, S.A. de C.V. en participación conjunta con Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., e ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V.

Conagua avanza en el desarrollo de los proyectos estratégicos y refrenda su compromiso de trabajar de forma coordinada con los gobiernos locales, como el de Durango, para construir obras de infraestructura que contribuyan a garantizar el derecho humano al agua, tal como lo establece el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.