Intentaron abrir cajero automático de una tienda de autoservicio

Durango, Dgo.

Un desconocido ingresó durante la madrugada de este jueves a una tienda de autoservicio de la zona oriente de la ciudad e hizo todo por forzar un cajero automático, lo que no consiguió; para llegar al artefacto, realizó boquete en el techo.

Los hechos ocurrieron en la tienda Bodega Aurrerá que se ubica en el fraccionamiento Fidel Velázquez, a la altura del fraccionamiento María Luisa, y fueron notados al amanecer, cuando llegó el personal de vigilancia diurna.

Al arribar, notaron que estaba activada la alarma del cajero del banco Santander y, al acercarse, notaron la serie de daños que este tenía en su estructura, por lo que de inmediato avisaron a las autoridades.

Una vez inspeccionado el lugar, se confirmó que al menos un individuo ingresó por un hueco que se hizo al techo del establecimiento.

Durante una cantidad de tiempo no determinada, el tipo estuvo cincelando el cajero automático con la intención de llegar al dinero, pero no lo logró, por lo que terminó dándose por vecino y escapó.

Tras el intento de robo, personal de la Fiscalía General del Estado quedó encargado de los actos de investigación.