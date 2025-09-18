Joven de 22 años se desvaneció días después de una golpiza

Durango, Dgo.

Un joven de 22 años de edad fue hospitalizado luego de ser víctima de una golpiza el pasado fin de semana; fue el miércoles cuando el muchacho se desvaneció, a causa de un aparente efecto de aquella agresión.

La víctima es Óscar José López Martínez, quien tiene 21 años de edad y vive en el fraccionamiento Río Dorado, de donde lo llevaron a la Clínica 50 del IMSS elementos de la Policía Estatal, que usaron como ambulancia su patrulla.

Según el informe, los oficiales recorrían el asentamiento cuando Diana, esposa de la víctima, avisó a los agentes que su esposo estaba con malestares en el interior de uno de los departamentos.

La fémina les explicó que hace unos días lo habían golpeado en la cabeza, pero que no fue sino hasta el miércoles cuando los efectos se volvieron insoportables.

Con el fin de apresurar la atención médica, los propios agentes subieron al muchacho a la pick-up y lo entregaron en el área de urgencias del centro médico para el tratamiento correspondiente.