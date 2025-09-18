Más de la mitad de los duranguenses se sienten inseguros según el INEGI

Durango, Dgo

La percepción de inseguridad en Durango aumentó significativamente en 2024, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El 52.2% de la población se sintió insegura, y la tasa de víctimas de delitos subió un 23.5%.

El informe del INEGI indica que en Durango la tasa de víctimas de delitos aumentó de 16,375 a 20,215 en 2024. A nivel nacional, la prevalencia delictiva fue de 24,135 víctimas por cada 100 mil habitantes, y los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.

Uno de los hallazgos más relevantes de la encuesta es la “cifra oculta”: el 93.2% de los delitos no se denunció, o bien, no se abrió una carpeta de investigación. Las principales razones para no denunciar fueron la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades.

Desempeño de Autoridades

El informe también evaluó la confianza en las autoridades. La Marina y la Fuerza Aérea Mexicana son las instituciones que inspiran mayor confianza entre los ciudadanos a nivel nacional. Por su parte, la confianza en la policía municipal y la de tránsito es mayor entre las mujeres.