Albañil murió dos días después de caerse

Durango, Dgo.

Un trabajador de la construcción murió luego de sufrir varias lesiones mientras se desempeñaba como albañil y cayó accidentalmente de un andamio; todo indica que no buscó, ni recibió atención médica puntual.

La víctima fatal es Jorge Adrián Soto Carrillo de 37 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la colonia La Virgen y cuyo deceso ocurrió en camino al hospital del IMSS durante la tarde del jueves.

Según los datos recopilados, fue el martes 16 de septiembre cuando sufrió el accidente laboral, pero no fue sino hasta el miércoles cuando buscó atención médica en una farmacia de la cadena Similares, dado que el dolor en uno de sus brazos era demasiado intenso.

Dado que la molestia era muy intensa, su hermano lo llevó al Hospital General 450, donde confirmaron fractura en uno de sus brazos y le ordenaron portar una férula.

Llegó el jueves y, según el mismo testimonio, el varón comenzó a quejarse de dolor en cabeza y estómago y, en determinado momento, su conducta comenzó a ser errática, por lo que pidieron apoyo de una ambulancia.

Dado que esta no llegó con la celeridad esperada, lo llevaron en un vehículo particular al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde le informaron a su hermano que ya estaba muerto.

Las autoridades investigan el caso con el fin de descartar o confirmar si hubo algún tipo de omisión por parte del personal médico que lo atendió, aunque todo indica que jamás hizo referencia a molestias en la cabeza, sino hasta los minutos previos a su muerte.