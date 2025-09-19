+ Sorpresa mayúscula aviso de emergencia

+ Sonó una sirena medio rara pero eficiente

+ Ojalá que la difundan todas las telefónicas

+ Abunda la información “fake” sobre Roma

“Si no se reparte bien el botín, hay motín…”

Cd. del Vaticano

Sorprendió a medio mundo, incluyéndonos, el aviso de emergencia emitido al mediodía a través de los teléfonos celulares. El problema es que no lo hicieron todas las telefónicas, por eso muchos no se enteraron…..ALARMA.- La cuestión es que el ruidoso aviso es prueba de un sistema que se utilizará en cada emergencia a fin de evitar consecuencias más lamentables, como sucedió en la explosión de Iztapalapa, dado que todos los automovilistas debieron detenerse, no pasar por en medio de la nube de gas. La chispa de un auto es lo que detonó una de las explosiones más costosas y dolorosas para México…..RUIDO.- Mi caso, según relatos en redes, fue el mismo en millones de usuarios de todo el país, que entendíamos que era un aviso de emergencia, pero no sabíamos cómo reaccionar o si detener la marcha de nuestro vehículo, dado que en un momento la alarma incluye sonidos parecidos a los de las sirenas de ambulancias. Yo, al momento que empezó, busqué por todos lados si venía ambulancia. Por suerte no fue así, luego entendimos que es una prueba nacional de aviso de emergencia para que los mexicanos aprendamos a reaccionar de la forma más adecuada, además de que con esa prueba se recordó el terremoto ocurrido hace 40 años en la Ciudad de México, en el que murieron muchos mexicanos por no saber qué hacer o cómo resguardarse…..ACCIÓN.- Ojalá que la prueba considere la posibilidad de que esas alarmas se activen en los aparatos de todas las telefónicas, precisamente para que todos estemos en sintonía y en nuestra reacción nos protejamos y protejamos a los demás…..ESCÁNDALO.- Mucho es lo que corre de “fake news” en redes (mentiras viles) respecto al Santo Padre León XIV. Le achacan una serie de improperios y de estar tomando decisiones absurdas en su pontificado. Nadie duda de que se trata de “fuego amigo”, pero los católicos debemos estar con los ojos bien abiertos y aclarar cuándo es verdadera la noticia y cuándo es falsa, pero…vaya imaginación que han magnificado los contras, y que han arreciado tras la aparición de la serie “Marcial Maciel, el lobo de Dios…”. El padre michoacano nos reuerda que la Iglesia Católica está secuestrada por los malvados, que también existen en la Santa Sede. Sí debe creerse en los cambios reales que pretende el sucesor de Pedro, pero hay que ir a las fuentes principales, reales, que sí existen y que sí dan a conocer los sucesos reales. Ojalá tengamos la paciencia para identificar las noticias falsas de las “fake news” y no caer en la desinformación que circula en redes por todo el mundo. Justamente, las “fake” se pueden aclarar si la llevamos a la inteligencia artificial…..VERGÜENZA.- La cloaca que destapó un contraalmirante de la Marina, ya muerto por cierto, no tiene paralelo. Son muchos los que se aprovecharon del huachicol fiscal, que ganaron millonadas que quizá no gasten nunca. El caso, sin embargo, ha tomado un giro lamentable, dado que han muerto de menos diez marinos o personas ligadas a la Marina que, según Carlos Loret de Mola, mataron manos desconocidas atendiendo orden de la misma dependencia. Es decir, la podredumbre que también existe en la Marina está haciendo estragos en las altas esferas gubernamentales y quién sabe hasta dónde llegará. Por lo pronto, dicen los que saben, el primer damnificado será Adán Augusto López, a quien señalan de ser el verdadero jefe del cártel “La Barredora”…..DINAMITA.- La nota pricipal de EL SOL de este día dice: “Arribo de sinaloenses dinamizará a Durango”, lo que algunos utilizaron de manera diferente al quitarle la Z y ponerle la T. Es que unos han llegado en busca de trabajo y otros no tanto, pero es real eso de la llegada de sinaloenses. Por desgracia…

