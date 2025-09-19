Guardia Nacional detuvo a tres sujetos armados

Pánuco de Coronado, Dgo.

Tres sujetos que fueron sorprendidos portando armas de fuego irán a juicio a través de un proceso federal, pues fueron detenidos por la Guardia Nacional portando armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Los ya encarcelados son Paulino G., Martín V., y Fidencio R., cuyo arresto realizaron los efectivos en la autopista Durango – Gómez Palacio, en territorio de Pánuco de Coronado.

Según el informe emitido por la Fiscalía General de la República, personal de la Guardia Nacional ordenó a los sujetos detenerse porque la camioneta tipo pick-up en la que viajaban no tenía placas de circulación.

Al hacer la inspección de protocolo, los agentes encontraron en el vehículo un total de tres armas de fuego, 12 cargadores y un total de 131 cartuchos útiles, por lo que de inmediato procedieron a su arresto.

Por si fuera poco, en la camioneta había nueve raciones de cocaína, 20 gramos de marihuana y otros objetos presuntamente usados en actividades delictivas, como tres radios de intercomunicación, tres portacargadores, un cuchillo y un machete.

Los tres fueron entregados al agente del Ministerio Público Federal que inició los procedimientos para entregarlos al Juez que los vinculó a proceso y ordenó que su proceso se realice con ellos en prisión preventiva.