Le negaron el acceso al albergue municipal

Durango, Dgo.

Una mujer de 56 años de edad fue detenida por la policía por su agresividad con el personal del Albergue Municipal, al que agredió verbalmente cuando le informaron que no había espacios disponibles.

La asegurada es Ruth “N”, quien dijo ser desempleada y estar de manera eventual en la ciudad de Durango, por lo que se vio en la necesidad de solicitar un espacio para descansar.

Los hechos ocurrieron el miércoles a media tarde, cuando la mujer llegó al albergue del bulevar Dolores del Río, en el que los espacios estaban ocupados, mayormente, por familiares de personas internadas en hospitales de la zona.

El personal le dijo que no había disponibilidad e, incluso, le ofrecieron acudir al Albergue de Jornaleros, ubicado en el fraccionamiento Acereros.

Sin embargo, la mujer se molestó y comenzó a insultar a los empleados, que por más que intentaron calmarla, no lo lograron; ante ello se solicitó presencia de la Policía Municipal y los agentes procedieron a su arresto para una sanción administrativa.