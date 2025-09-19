Le robaron toda la herramienta de su taller de enderezado y pintura

Durango, Dgo.

Un hombre que es propietario de un taller de enderezado y pintura se encontró con la desagradable sorpresa de un robo ocurrido en su negocio, ubicado en el bulevar Guadalupe Victoria.

El atraco asciende a varios miles de pesos en herramienta propia para la actividad que ahí desempeña.

El afectado es el señor Carlos Galaviz, de 37 años de edad, quien tiene su taller en la mencionada vialidad, a la altura de la Cuadra del Ferrocarril. Este tiene como razón social su apellido.

Fue el miércoles cuando se dio cuenta del atraco, pues al arribar el candado estaba roto, por lo que entró y revisó a detalle, encontrándose con varios faltantes.

Entre estos, según relató a la Policía Municipal, están un cajón con dados, un taladro, una pistola para grapar, una pistola para pintar, una pulidora y llaves diversas.

Los oficiales que acudieron a la escena le recomendaron denunciar penalmente el caso para que la Fiscalía General del Estado inicie un proceso de investigación con el fin de deslindar responsabilidades.