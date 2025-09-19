Lo sorprendieron empujando una moto que acababa de robar

Durango, Dgo.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un individuo que podría estar involucrado en varios robos de motocicletas ocurridos en la zona centro de la capital; el individuo fue sorprendido empujando un vehículo que acababa de robar.

El asegurado es Gustavo Daniel de 32 años de edad, quien dijo ser empleado en el mercado El Refugio y tener su domicilio en la colonia Azcapotzalco.

De acuerdo al informe de las autoridades, oficiales preventivos recorrían el primer cuadro cuando, en el bulevar Dolores del Río notaron que el varón empujaba una motoneta de la marca Vento.

Los oficiales lo abordaron y cayó en inconsistencias al preguntarle por la llave del vehículo y su documentación; fue por ello que abundaron en la inspección y, cuando la realizaban, llegó una mujer de 29 años de edad que dijo ser la propietaria de la unidad.

Ante ello procedieron al aseguramiento inmediato de Gustavo, quien fue entregado al agente del Ministerio Público para su procesamiento.